Credit Suisse vor dem Kollaps? Wer rettet die Bank und woher kommen die Probleme

Die Rolle der Schweiz als Bankenort für die Reichen der Welt gründet auf dem Ruf institutioneller Diskretion und stumpfer Zuverlässigkeit. Umso mehr fallen die Skandale, die öffentlichen Rechtsstreitigkeiten und die zunehmenden Verluste bei der Credit Suisse Group AG ins Auge und sind nur schwer nachvollziehbar. Aktuell wächst das Unbehagen über die zunehmenden Probleme der Bank. Der Aktienkurs brach erneut dramatisch ein und die Angst geht um, dass es die Bank nicht mehr lange geben wird. Jetzt, wo die Credit Suisse in die Schlagzeilen gerät, geraten auch andere europäische Bankaktien unter Druck. Die Aktien der Credit Suisse, die vor der globalen Finanzkrise einen Höchststand von über 70 CHF pro Aktie erreichten, wurden gestern für weniger als 2 Schweizer Franken gehandelt, ein neues Allzeittief.

Haben die SVB und Credit Suisse etwas gemeinsam?

Die SVB und die Credit Suisse scheinen nicht viel miteinander zu tun zu haben. Im Gegensatz zu den regionalen US-Banken, die am Wochenende gescheitert sind, ist die Credit Suisse ein globales Institut. Sie hatte Ende 2022 Vermögenswerte im Wert von rund 530 Milliarden Schweizer Franken in ihrer Bilanz - mehr als doppelt so viel wie die Silicon Valley Bank. Die Credit Suisse ist einer von zwei Dutzend Primärhändlern bei der Federal Reserve. Das Financial Stability Board der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich stuft sie als Global Systemically Important Bank ein - umgangssprachlich "too big to fail". Sie betreibt neben dem traditionellen Bankgeschäft auch Investmentbanking, Vermögensverwaltung und andere Geschäftsbereiche auf mehreren Kontinenten. Das Geschäftsmodell und die Probleme sind also nicht identisch und können nicht 1 zu 1 miteinander verglichen werden.