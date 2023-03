ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q2/2023 / Arbeitsmarkt bleibt trotz Rezessionssorgen stabil / Fachkräftemangel erreicht 17-Jahres-Hoch (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- 35 Prozent der Unternehmen planen Neueinstellungen. Großunternehmen sind am

optimistischsten, Kleinstunternehmen bleiben pessimistisch.

- In München und Berlin sind die Jobaussichten besonders gut, Frankfurt mit

deutlichem Rückgang, der Süden Deutschlands bleibt zurückhaltend

- Vor allem im Energiesektor, der IT-Branche sowie im Gesundheitswesen und im

Bereich Kommunikationsdienste werden Fachkräfte gesucht.



Der deutsche Arbeitsmarkt präsentiert sich trotz anhaltender Konsumzurückhaltung

und Rezessionsangst widerstandsfähig: 35 Prozent der Unternehmen planen in den

Monaten April bis Juni Neueinstellungen. Das geht aus dem vom

Personaldienstleister ManpowerGroup erhobenen weltweiten Arbeitsmarktbarometer

für das 2. Quartal 2023 hervor, für das in Deutschland im Zeitraum vom 2. Januar

bis zum 31. Januar 1.020 Unternehmen befragt wurden. Der

Netto-Beschäftigungsausblick (NBA) liegt - unter Berücksichtigung der üblichen

saisonalen Schwankungen - bei plus 19 Prozent. Damit legt er im Vergleich zum

Vorquartal um einen Prozentpunkt zu, geht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

jedoch leicht zurück (-3 Prozent).