Osnabrück (ots) - Mit rund 303.000 Euro unterstützt die Deutsche Bundesstiftung

Umwelt (DBU) ein Vorhaben, das die Weichen für eine Wiederverwendung von

Verpackungen und Behältern stellen und künftig die Riesen-Müllberge von

Einwegprodukten verhindern soll. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde : "Mehrweg

muss zum Standard im To-Go-Sektor werden. Wir wollen die Tür zu einer

Mehrwegallianz öffnen und der Circular Economy , der umfassenden

Kreislaufwirtschaft, weiteren Schub verleihen."



Modell für Abfallvermeidung und Ressourcenschonung





Das Projekt unter dem Titel " mehrweg.einfach.machen(https://mehrweg-einfach-machen.de/) " liegt in der Federführung des BerlinerSozialunternehmens " ProjectTogether (https://projecttogether.org/) "; alsKooperationspartner sind der Mehrwegverband Deutschland(https://mehrwegverband.de/) sowie die Umweltorganisation WWF(https://www.wwf.de/) beteiligt. Bonde: "Mit allen zusammen wollen wir eineMehrwegallianz schmieden. Das kann bundesweit zu einem innovativen Modell fürAbfallvermeidung und Ressourcenschonung werden." Das Bundesumweltministerium(https://www.bmuv.de/) hat angekündigt, für die im Aufbau befindliche Allianz die Schirmherrschaft zu übernehmen.Flächendeckende Strategie statt InsellösungenZwar existieren in Deutschland bereits Mehrwegsysteme etwa für Getränke,Milchprodukte oder Transportkisten. Doch parallel dazu entwickeln Anbieter fürandere Erzeugnisse wie Öle, Kosmetik, Trockenware oder Produkte aus demTo-Go-Bereich zusätzliche Wiederverwertungs-Modelle - allerdings vornehmlich alsInsellösungen und nicht untereinander koordiniert. "Kurzum: Es fehlt an einereffizienten, flächendeckenden Strategie", so DBU-Generalsekretär Bonde. DiesesDilemma will die Mehrwegallianz ausräumen: Es sollen Mechanismen geschaffenwerden, um die Mehrwegsysteme aufeinander abzustimmen - zum Beispiel alsoRückhol- und Spüllogistik zu koordinieren. Ebenfalls eine Aufgabe: Verständnisbei Verbraucherinnen und Verbrauchern für ein Umsteuern zu wecken. Bonde: "Dasind wir alle gefordert. Dann kann ein Umschwung zu Mehrweg gelingen." DerDBU-Generalsekretär ist in dieser Hinsicht aber sehr optimistisch. Denn dasKonsortium der Projektbeteiligten stützt sich auf ein umfassendes Netzwerk mitgroßer Expertise. Mit dabei sind etwa neben Unternehmen und Startups, dieMehrweginnovationen anbieten, auch sogenannte Letztvertreibende mit direktemKundenkontakt - darunter Gastronomie, Lebensmittelhandel, Lieferservice.Eingebunden sind überdies Spülanbieter, Logistik- und Recyclingfirmen sowieVerbände, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Dieses breite Bündnis startetab April mit seiner Arbeit. In einer ersten Phase bis Ende 2023 stehenEntwicklung und Umsetzung im Vordergrund, im nächsten Jahr geht es insbesondereum die Frage, wie die Abläufe gemessen und skaliert werden können.Verbrauch von 2,8 Milliarden Einmalbechern für Heißgetränke pro Jahr inDeutschlandWie notwendig die Abkehr von der Einweg- und Wegwerf-Kultur ist, offenbart einBlick in die Statistik, nur bezogen auf Einwegbecher: Laut Umweltbundesamt(https://www.umweltbundesamt.de/) (UBA) werden jährlich rund 2,8 MilliardenEinmalbecher für Heißgetränke verbraucht - allein in Deutschland. Bonde: "Dassind 5.300 Becher pro Minute." Die Folgen sind gravierend: Hinter den Ziffernverbergen sich 111.000 Tonnen Ausstoß klimaschädliches Kohlenstoffdioxid CO2,43.000 gefällte Bäume, 40.000 Tonnen Abfall und 1,5 Milliarden LiterWasserverbrauch. Auf Bundesebene sind oder werden bereits per Gesetz die Weichengestellt, um diese Auswirkungen zu minimieren: Seit Januar dieses Jahres giltdie im Verpackungsgesetz verankerte Mehrwegangebotspflicht für Restaurants,Bistros, Supermärkte, Tankstellen, Kantinen und Catering. Und schon ab Herbst2023 müssen sich Hersteller auf eine verpflichtende Abgabe auf Einwegplastik wieGetränkebecher und -behälter, kunststoffhaltige Filter in Tabakwaren sowieTo-Go-Produkte einstellen. Ab 2027 sind auch Produzenten von Feuerwerkskörpernmit kunststoffhaltigen Teilen betroffen.Pressekontakt:Klaus Jongebloed- Pressesprecher -Lea KessensKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888mailto:presse@dbu.dehttp://www.dbu.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6908/5464689OTS: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)