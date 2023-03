Medaro Mining gibt eine Liste von Standorten für eine Pilotanlage zur Lithiumextraktion bekannt

16. März 2023 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“), ein vielseitiges Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, zeitgleich zu seinen auf Lithium fokussierten Explorationsbestrebungen in Kanada eine innovative Spodumenverarbeitungstechnologie zu entwickeln, gibt bekannt, dass es seine Suche nach einem Standort für seine erste Pilotanlage in den USA weiter eingeschränkt hat. Das Unternehmen beurteilt umsichtig Standorte in Tennessee, North Carolina und Georgia. Diese Bundesstaaten wurden aufgrund ihrer Nähe zu aufkeimenden Märkten für Lithium ausgewählt. Außerdem verfügt jeder dieser Bundesstaaten über eine solide Infrastruktur und erfahrene Arbeitskräfte, sodass sie für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung von Medaros Pilotanlage absolut geeignet sind.

Die innovative Spodumenverarbeitungstechnologie des Unternehmens hat das Potenzial, die Industrie zu revolutionieren, und die Pilotanlage wird eine entscheidende Rolle bei der Demonstration ihrer Marktfähigkeit spielen.

Medaro kauft bereits die Ausstattung für die Pilotanlage und hat vorläufige Pläne für den Ausbau im 3. und 4. Quartal dieses Jahres. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Gemeinden und Behörden zusammen, um sicherzugehen, dass das Projekt auf ökologisch verantwortungsvolle Art und Weise durchgeführt wird.

„Wir freuen uns, dass wir die Suche nach einem Standort für die Pilotanlage in den USA eingrenzen konnten und diese nun auf drei Bundesstaaten ausrichten, die über eine solide Infrastruktur und erfahrene Arbeitskräfte verfügen“, sagte Faizaan Lalani, President von Medaro. „Wir werden die jeweiligen Vorteile der potenziellen Standorte genauer untersuchen, sodass wir den endgültigen Standort für unsere Pilotanlage auswählen können.“

Andere Unternehmen, wie Piedmont Lithium Inc. und Albemarle Corporation, haben bereits angekündigt, dass sie Lithium aus Spodumenquellen in Tennessee und North Carolina produzieren wollen. Dabei erhalten sie eine starke finanzielle Unterstützung (141,7 Mio. US-$ für Piedmont Lithium und 150 Mio. US-$ für Albemarle) durch Zuschüsse vom U.S. Department of Energy im Rahmen von Präsident Bidens Zweiparteien-Infrastrukturgesetz (Bipartisan Infrastructure Law), um die inländische Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und das Stromnetz auszuweiten.