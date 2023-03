Neuer Ausbildungsberuf als Reaktion auf den Caravan- und Reisemobil-Boom Caravaning-Branche sucht für die Ausbildung ab Herbst technikinteressierte junge Menschen MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) - In den vergangenen Jahren hat die Branche der Caravans

und Reisemobile einen regelrechten Boom erlebt. Die Nachfrage nach den beliebten

Urlaubs- und Freizeitfahrzeugen ist gerade in den aktuellen Krisenzeiten auf

Rekordhoch. Gleichzeitig ergibt sich ein gestiegener Bedarf an qualifizierten

Fachkräften, um neue Fahrzeuge zu produzieren und gebrauchte zu warten. Bislang

gab es keine spezialisierte Ausbildung für diesen Bereich. Das wird sich aber

mit dem neuen Ausbildungsjahrgang in diesem Herbst ändern. Der Caravaning

Industrie Verband e.V. (CIVD) hat für den Ausbildungsberuf "Karosserie- und

Fahrzeugbaumechaniker" die neue Fachrichtung "Caravan- und Reismobiltechnik"

entwickelt. Über die Ausbildungsinhalte sowie die Anforderungen an Auszubildende

haben wir uns mit CIVD-Sprecher Marc Dreckmeier unterhalten.



1. Herr Dreckmeier, durch den Absatzerfolg bei Caravans und Reisemobilen ist die

Nachfrage an qualifiziertem Fachkräftenachwuchs gestiegen. Was bietet Ihre

Branche jungen Menschen?