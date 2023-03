EQUAL-SALARY Zertifizierung - Bekennen Sie sich zu Lohngleichheit in Ihrem Unternehmen

Düsseldorf (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC bietet

Unternehmen die von der Europäischen Kommission anerkannte EQUAL-SALARY

Zertifizierung an, welche die Lohngleichheit (Equal Pay) und Gleichbehandlung

zwischen Männern und Frauen in dem jeweiligen Unternehmen prüft und es

ermöglicht sowohl Lohngleichheit als auch Gleichbehandlung von Frauen und

Männern dauerhaft in Unternehmen zu etablieren. Die Zertifizierung unterstützt

zudem insbesondere das Employer Branding, stärkt die Mitarbeitendenbindung und

stellt die Einhaltung gesetzlicher Regelungen durch die ganzheitliche Expertise

von PwC sicher.



Equal Salary als wichtiger Baustein in der Einhaltung von ESG-Kriterien