Wirtschaft In Deutschland wird kaum noch Gas eingespart

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland ist zuletzt kaum noch Gas eingespart worden. In der zehnten Kalenderwoche sei der Gasverbrauch insgesamt nur drei Prozent niedriger gewesen als in den Jahren 2018 bis 2021, teilte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller am Donnerstag mit.