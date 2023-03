Deutsche Photonikbranche verzeichnet 2022 außergewöhnliches Umsatzplus von 18 Prozent

Berlin (ots) - Im Jahr 2022 konnten die rund 1.000 deutschen Photonikhersteller

an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen und erneut zweistellig wachsen. Ausgehend

von einer Umfrage von PHOTONICS GERMANY, der Allianz zwischen dem Deutschen

Industrieverband SPECTARIS und OptecNet Deutschland, konnte der Gesamtumsatz im

Vergleich zu 2021 nominal um mehr als 18 Prozent gesteigert werden. Das

entspricht einem Wert von 56 Milliarden Euro, ein Rekordumsatz für die Branche.

Getragen wurde das Ergebnis dabei gleichermaßen von einem starken Inlands- und

Auslandsgeschäft mit einem Plus von jeweils rund 18 Prozent. Vor dem Hintergrund

der stark gestiegenen Preise relativiert sich das Ergebnis etwas, kann aber

dennoch als Erfolg gewertet werden. Als Treiber neuer innovativer Bereiche

innerhalb ihrer Anwendungsmärkte profitiert die Photonik von deren

überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten.



Ein weiterer Grund für den starken Anstieg war das erneut positive US-Geschäft.

Die deutschen Photonikexporte in das zweitwichtigste Zielland der Branche legten

2022 um rund 23 Prozent zu. Die Firmen profitierten dabei unter anderen vom

schwachen Euro und den US-Konjunkturprogrammen. Die große Bedeutung des

internationalen Geschäfts zeigt sich in der unverändert hohen Exportquote von 73

Prozent: 40,7 Milliarden Euro Umsatz wurden im Ausland erzielt. Ausgehend von

den amtlichen Außenhandelszahlen ist China das mit Abstand wichtigste Zielland

der deutschen Photonik, gefolgt von den USA und Japan.