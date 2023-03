Hamburg (ots) - 79 Prozent der Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen in

Deutschland gehen davon aus, die große Zahl parallel auftretender

Herausforderungen gut bis sehr gut bewältigen zu können. Die Stimmung in den

Chefetagen ist damit quer durch alle Branchen unerwartet selbstbewusst. Beim

Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage ist allerdings nur die Hälfte

zuversichtlich. Das zeigt: Unternehmen und Public Sector gehen von schlechteren

Rahmenbedingungen aus, sehen die eigene Organisation allerdings mehrheitlich gut

aufgestellt. Das ergibt die Studie Managementkompass Survey BANI (https://resear

ch.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-bani-navigieren-

in-der-neuen-normalitaet/) von Sopra Steria.



Die Hälfte der Unternehmen und Behörden betrachtet immer wieder neu auftretende

Krisen und Disruptionen als neue Normalität. Wo früher klassischerweise

Wettbewerb, neue Kunden- oder Bürgererwartungen und Digitalisierung zu den

Top-Herausforderungen zählten, sind es heute zusätzlich die fehlenden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hohe Energiepreise und die Inflation.

Ereignisfülle und Informationsmenge haben überdies stark zugenommen.





Absolute Top-Herausforderung ist in allen untersuchten Branchenclustern derFachkräftemangel. Der Personalnotstand zwingt viele Unternehmen und Verwaltungenin die Defensive. 63 Prozent können nicht vorausschauender planen und handeln,weil die personellen Ressourcen fehlen. Speziell die verarbeitende Industrie istvon multiplen externen Effekten betroffen. Konzerne klagen dabei stärker übereine sinkende Nachfrage als der Mittelstand in Deutschland.Gestresst, aber nicht untätigDie Grundstimmung zum Jahresbeginn ist dennoch mehrheitlich positiv. DieWahrnehmung einer brüchigen, ängstlichen, nonlinearen und unverständlichensogenannten BANI-Welt lässt sich flächendeckend nicht feststellen. DieUnternehmen und Behörden bezeichnen die Lage zwar als gestresst. Auslöser sinddie vielen parallelen Herausforderungen und deren Wucht. Verglichen mit derStimmung von vor fünf Jahren schätzt zudem die Mehrheit, dass Unternehmen undBehörden insgesamt heute mehr Bedenken haben. Allerdings führt diese Lage nichtzu einer Lähmung. 53 Prozent der Befragten geben an, die eigene Organisation seiaktiv, um die Herausforderungen zu meistern. Nur drei Prozent sprechen vonAngst, zeigt die Studie."Zahlreiche Unternehmen stellen offenbar fest, dass viele Szenarien aus dem Jahr2022 wie Energieknappheit und Versorgungschaos bis hin zu Unruhen rückblickendteilweise zwar eingetreten sind, sich aber nicht so stark auf dieGeschäftsergebnisse ausgewirkt haben wie erwartet" , sagt Michael Zwergel,