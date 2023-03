Silber: Wieder ein Anlagemetall?

Seit Mitte 2020 gab es mit Silber nicht viel zu verdienen. Wir hatten schon oft darüber spekuliert, dass das Edelmetall von vielen Marktteilenehmern inzwischen eher als Industriemetall gesehen wird. Schließlich geht immer mehr davon in die Solarindustrie, wo es aufgrund seiner Eigenschaften unabkömmlich ist. Analysten prognostizieren, dass die Solarindustrie in den kommenden Jahren für ein noch größeres Angebotsdefizit am Silbermarkt sorgen könnte. Schon jetzt beträgt dieses laut Silver Institute mehr als 100 Mio. Unzen pro Jahr. Aktuell geht mehr als jede zweite Unze in die Industrie.

Der Silberpreis konnte zuletzt wieder von den Turbulenzen an den Börsen und im Bankensystem profitieren und im Schatten von Gold technisch ausbrechen. Noch ist nichts entschieden, aber es sieht so aus, als sei auch Silber aus Sicht vieler Anleger wieder ein Anlagemetall.

Jedenfalls konnte Silber kaum von den vielen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten profitieren und schien eher mit den klassischen Industriemetallen vergleichbar. Doch in den vergangenen Tagen scheint sich dies wieder geändert zu haben. Gold profitierte stark von den Unsicherheiten an den Börsen und vor allem im Bankensektor. Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Sorgen um die Credit Suisse schoben Gold über die Marke von 1.900 US-Dollar je Unze.

Im Zuge dessen konnte Silber seine jüngste Talfahrt ebenfalls beenden und lief über die technische Hürde von 21.50 US-Dollar je Unze hinaus. Natürlich locken die Unsicherheiten im Bankensystem auch wieder viele Silberbullen hervor. So spricht Rob McEwen, Silber-Unternehmer und Chef von McEwen Mining, schon wieder von Kursziele von 250 US-Dollar je Unze. Das ist unseres Erachtens völlig übertrieben und nicht notwendig. Es reicht schon, wenn Silber als erstes wieder in den Bereich von 23,50 / 24 US-Dollar läuft, wo die nächsten Widerstände warten. Erst wenn diese nachhaltig gebrochen werden, sind die Höchstkurse aus dem Jahr 2020 mit 30 US-Dollar wieder drin.

Klar ist aber auch, dass sich durch die jüngsten Bewegungen das Chartbild ingesamt verbessert hat. Die Sorgen vor den vielen Krisenherden – neben den Banken und dem Bondmarkt sollten auch die Privatschulden vieler Haushalte durch Immobilien und Kreditkarten nicht vergessen werden – sollten fundamental unterstützen. Und davon sollten auch die Silberaktien profitieren. So haben die Papiere von GR Silver Mining (0,10 CAD | 0,07 Euro; CA36258E1025) einen soliden Boden ausgebildet. Die Kanadier mit ihrem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko wollen in den kommenden Wochen eine neue Ressourcenschätzung sowie eine Wirtschaftlichketisrechnung für die historische Mine vorlegen. Das sollte der Aktie zu einem Ausbruch verhelfen.