Arctech trifft sich mit ACWA Power und China Energy Engineering Group

KUNSHAN, China, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Arctech , der weltweit führende Anbieter von Solar-Tracking, -Racking und BIPV-Provider begrüßte die Geschäftsleitung von ACWA Power und der China Energy Engineering Group Co., Ltd. (nachfolgend „CEEC") bei einem Geschäftstreffen im Hauptsitz von Arctech in Kunshan, China.

ACWA Power ist das größte unabhängige Strom- und Wasserentsalzungsunternehmen im Nahen Osten. CEEC ist einer der größten Anbieter von umfassenden Lösungen für die Energiebranche weltweit.