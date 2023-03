Ottmar Bloching wird neuer CEO des PAYONE-Joint Ventures

Frankfurt am Main (ots) - Worldline, ein weltweit führender Anbieter von

Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment

der Sparkassen-Finanzgruppe, haben Ottmar Bloching mit Wirkung zum 1. April 2023

zum Geschäftsführer des PAYONE-Joint Ventures, zu dem auch die PAYONE GmbH

gehört, berufen. Er folgt Niklaus Santschi nach, der dem Joint Venture seit

Januar 2017 als CEO vorsteht und seit 1. September 2022 parallel zu dieser

Funktion den Bereich Merchant Services von Worldline führt.



Der diplomierte Bankkaufmann Ottmar Bloching (57), bringt drei Jahrzehnte

breitgefächerte Expertise in der Finanz- und Payment-Industrie mit: Seit 2015

gehört er der DSV-Gruppe als Mitglied der Geschäftsführung an und verantwortet

dort ganzheitlich alle Payment-relevanten Themen. In dieser Funktion war Ottmar

Bloching einer der maßgeblichen Treiber für die Transformation der

PAYONE-Vorgängergesellschaften B+S Card Service und BS PAYONE zur heutigen

PAYONE GmbH - einem der führenden Zahlungsdienstleister in Deutschland und

Österreich und gemeinsames Joint Venture der DSV-Gruppe und der französischen

Worldline Group.