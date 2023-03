Grünenthal erneut unter den Top-Arbeitgebern in NRW (FOTO)

Aachen (ots) -



- Das Unternehmen erhält beim Great Place to Work®-Wettbewerb "Deutschlands

Beste Arbeitgeber 2023" das Zertifikat "Beste Arbeitgeber NRW".

- Zusätzlich wird erstmals die Produktion am Standort Aachen mit dem Zertifikat

"Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie" ausgezeichnet.



Das Pharmaunternehmen Grünenthal ist erneut als attraktiver Arbeitgeber durch

das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®

zertifiziert worden. Bei dem Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023"

wurde das Unternehmen wie bereits im Jahr 2021 aufgrund des positiven Feedbacks

der Mitarbeitenden an den beiden deutschen Standorten in Aachen und Stolberg als

einer der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Mehr als 180

Unternehmen hatten sich um die Auszeichnung beworben.