Die neue agile und kompakte Palettiereinheit von Sidel kombiniert Robotik mit Cobotik

Parma, Italien, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Sidel erweitert die

Palettierreihe mit der Einführung des leistungsstarken RoboAccess_Pal S. Diese

neue Palettiereinheit, die bei der interpack vorgestellt wird, kombiniert das

Beste der Coboter- und der Robotertechnik. Außerdem liefert sie den

Marktsegmenten für Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte eine

einzigartige Lösung, die mehr Agilität und Bedienbarkeit auf kleinem Raum

bietet.



Mit der Integration der Cobotik in die Palettierung ist es Sidel gelungen, auf

die wachsende Nachfrage des Markts nach sehr kompakten und erschwinglichen

Zellen zu antworten, die mehr und mehr die manuellen Arbeitsgänge übernehmen.





Für anspruchsvollere Anlagen, denen Roboterarme höhere technische Leistungenermöglichen könnten, hat Sidel gestützt auf über 50 Jahre Palettier-Know-howeine All-in-One-Lösung entwickelt, die eine kleine Stellfläche mit einerschnellen Amortisierung, einer höheren Kartonnutzlast und einer höherenGeschwindigkeit kombiniert.RoboAccess_Pal S bietet Geschwindigkeiten bis zu 12 Zyklen/min und ermöglichteine Kartonnutzlast bis 25 kg bei gleichzeitiger Sicherstellung einer schnellenAmortisierung von in der Regel ein bis zwei Jahren. Mit einer Stellfläche vonweniger als 12 m² für 2 Stationen und einer Palettenhöhe bis 1700 mm liefert diePalettierlösung ein neues Maß an Kompaktheit."Wir haben RoboAccess_Pal S entwickelt, um eine Lösung bereitzustellen, die dasBeste der Cobotik und der Robotik verbindet und auf den Bedarf unserer Kundenaus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und Marktkategorien antwortet",kommentiert Fabien Chiron, Innovation Manager für die Produktreihe Palettierung."Mit mehr als 1300 Palettierrobotern weltweit führt Sidel außerdem seit 2011 dieImplementierung kollaborativer Roboter an. Aufbauend auf diesem kombiniertenKnow-how haben wir ein innovatives kombiniertes Ergebnis sowie zusätzlichebrandneue Funktionen geliefert."Der in nur 10 Wochen erhältliche RoboAccess_Pal S integriert drei neuepatentierte Funktionen, um ein noch höheres Niveau an Agilität, Bedienbarkeitund Kompaktheit zu bieten. Ein gewichtsreduzierter Klemmkopf aus Carbonfaser mit3D-Druck-Teilen trägt zu einer Erhöhung der Nutzlastkapazität und Reduzierungder Gesamtstellfläche der Maschine bei und ermöglicht die Verarbeitung einesbreiten Spektrums von Sekundärverpackungen. Darüber hinaus gewährleistet daspatentierte faltbare Schutzsystem Plug-&-Play-Kapazitäten, die eine müheloseMobilität ermöglichen. Sidel engagiert sich für die Gewährleistung hoherSicherheitsstandards und ein patentierter mobiler, materieller Vorhanggarantiert neben einer weiteren Reduzierung der Stellfläche der Maschine denSchutz des Bedieners während der Palettenzufuhr und -entnahme.Sidel wird die neue Palettierlösung der Öffentlichkeit erstmals bei derinterpack, der internationalen Fachmesse für Verpackungen vom 4. bis 10. Mai inDüsseldorf, vorstellen.