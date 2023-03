RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Das Management des Autoherstellers habe sich zuversichtlich in puncto Preisentwicklung und Margen für 2023 geäußert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer könnte in Kürze weitere Nachrichten zur Zusammenarbeit mit Qualcomm zu Fahrassistenzsystemen mitteilen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 03:37 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 03:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 95,13EUR gehandelt.