Wien (APA-ots) - In der 7. Sitzung der UK-Wien-Energie hat Peter Hanke in den ersten eineinhalb Stunden dem Vorsitzenden Rede und Antwort gestanden, zudem hat Hanke aufgrund freiwilliger Basis Kalenderdaten und einen Expertenbericht offengelegt. Zugleich hat Hanke die Vorgänge innerhalb der Stadt detailliert beschrieben.

"Nach Erzählung von Stadtrat Hanke funktionieren die Abläufe innerhalb der Stadt wie ein Schweizer Uhrwerk. Gerade, rund um die beiden Notkompetenzen 2022 wurde laufend kommuniziert, die Entwicklung beobachtet, die Informationen abgestimmt und der internationale Markt beobachtet. Ganz wesentlich ist die Aussage, dass so eine Entwicklung am Energiemarkt noch nie da gewesen ist und das Handeln notwendig und alternativlos war", sagt der Fraktionsvorsitzende der SPÖ in der UK-Wien-Energie Thomas Reindl.

Peter Hanke hat ebenfalls ausgesagt, dass er schon im März 2022 gerne einen nationalen Schutzschirm gesehen hätte.



"Der fehlende nationale Schutzschirm, zieht sich mittlerweile durch sämtliche Zeugenaussagen. Das ist ein extrem relevanter Punkt. Einstweilen könnte man schon glauben, dass in der

Untersuchungskommission besser der fehlende Schutzschirm vom Bund untersucht werden sollte und warum dieser bis heute nicht gespannt wurde", so Reindl abschließend.



