Hamburg (ots) - Der Strom an öffentlichen Ladesäulen kostet durchschnittlich 52

Cent pro Kilowattstunde. Würden die Ladesäulenbetreiber die Strompreisbremse und

weitere Zusatzeinnahmen aus dem Klimabonus (THG-Quote) an Verbraucher*innen

weitergeben, könnten die Preise um bis zu 56 Prozent auf 23 Cent sinken. Das

geht aus dem heute veröffentlichten Ladesäulencheck 2023 hervor. Für die Analyse

hat Statista im Auftrag von LichtBlick die Tarife führender Betreiber

ausgewertet.



"Die hohen Strompreise an der Ladesäule bremsen die Verkehrswende. Derzeit

profitieren nur die Ladesäulenbetreiber von der Strompreisbremse und dem

Klimabonus. Die E-Autofahrer*innen gehen leer aus. Die Bundesregierung hat es

versäumt, die Ladesäulenbetreiber zur Weitergabe der Zusatzerlöse zu

verpflichten", kritisiert LichtBlick-Sprecher Ralph Kampwirth.





Die Stromladung für eine Reichweite von 100 Kilometern (20 kWh Stromverbrauch)kostet laut der Untersuchung aktuell 10,42 Euro an einer Normalladesäule (AC),an der Schnelladesäule (DC) sogar 12,51 Euro. Im Vergleich dazu fallen für eineTankfüllung für 100 Kilometer (6 Liter Benzinverbrauch) 10,47 Euro an. Das Ladenvon E-Autos ist mindestens so teuer wie das Tanken eines Benziners, oft sogarteurer. Dabei gibt es erhebliche Preisunterschiede. In Spitze liegen die Kostenfür eine Schnellladung bei 15,80 Euro.Nur ein Betreiber will Preisbremse an Kunden weitergeben - allerdings erst Ende2023Ein Problem liegt in der Fehlkonstruktion der seit dem 1. März gültigenStrompreisbremse. Sie gilt zwar auch an öffentlichen Ladesäulen. Allerdingsfließt das Geld direkt an die Betreiber. Der Gesetzgeber schreibt nicht vor, dieSubvention an Verbraucher*innen weiterzugeben. Eine Umfrage von Statista unterLadesäulenbetreibern sowie weitere Recherchen haben ergeben, dass lediglich einBetreiber die Preisbremse weiterreichen will - allerdings erst zum Jahresende.Andere verweisen darauf, dass sie nicht zur Weitergabe der Preisbremseverpflichtet sind. "Das ist absurd: Statt die E-Autofahrer*innen zu entlasten,werde mit der Strompreisbremse Ladesäulenbetreiber subventioniert", kritisiertKampwirth.Erhebliche Zusatzeinnahmen bringt auch der Klimabonus. Über die sogenannteTHQ-Quote erwerben Mineralölfirmen von Ladesäulenbetreibern die beim Ladeneingesparten CO2-Emissionen. Dieses Geld soll eigentlich in den Ausbau derLadeinfrastruktur fließen - doch der kommt nur schleppend voran. "Ein Mehrwertfür den Ausbau ist aktuell kaum erkennbar", so Kampwirth. Deshalb müsse das Geld