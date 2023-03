BURNA BOY HEIZT BEI DER 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI MAX® EIN

New York, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - - PEPSI MAX KÜNDIGT

GRAMMY®-PREISTRÄGER ALS CO-HEADLINER DER ERÖFFNUNGSSHOW DES UEFA

CHAMPIONS-LEAGUE-FINALES AN, BEI DER FANS DIE EINMALIGE GELEGENHEIT ZUR

TEILNAHME HABEN WERDEN.



#PepsiKickOffShow - Die UEFA und Pepsi MAX® haben bekanntgegeben, dass der

GRAMMY®-Preisträger und mehrfach Platin-prämierte Sänger, Songwriter und

Produzent Burna Boy am 10. Juni als Co-Headliner bei der mit Spannung erwarteten

2023 UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi auftreten wird. In

diesem Jahr werden Fans zum ersten Mal die Gelegenheit haben, selbst Teil des

größten jährlichen Sportereignisses der Welt zu sein.