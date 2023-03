Aduro Clean Technologies tritt der Plastics Division der Chemistry Industry Association of Canada bei, um modernes chemisches Recycling von Kunststoffabfällen voranzutreiben

Sarnia, Ontario (Kanada), den 16. März 2023 / IRW-Press / - Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt mit Stolz bekannt, dass es als Teil der Plastics Division nunmehr ein Mitglied der Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) ist.

Die HydrochemolyticTM-Technologie von Aduro bietet eine transformative chemische Recyclinglösung, die ein breiteres Spektrum an Kunststoffen verarbeiten kann, die zurzeit auf Deponien landen, und so eine größere Menge an minderwertigen Kunststoffabfällen zu wertvollen Ressourcen umwandelt. Das Unternehmen ist bestrebt, mit potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten, die seine Vision einer nachhaltigen Zukunft teilen und dazu beitragen können, die Reichweite seiner Technologie zu vergrößern, um mehr Kunststoffe in die Kreislaufwirtschaft zu überführen.

Die Plastics Division der CIAC und ihre 70 Mitglieder, die führende Unternehmen der Kunststoffindustrie umfassen, sind bestrebt, bis zum Jahr 2030 100 Prozent der Kunststoffverpackungen recyceln zu können und sie bis 2040 wiederverwenden oder recyceln zu können. Diese Verpflichtung der führenden kanadischen Kunststoffunternehmen, die an jedem Schritt des Kunststoffproduktionsprozesses beteiligt sind, sind die primären Antriebskräfte für die steigende Nachfrage im Hinblick auf moderne chemische Recyclinglösungen. Als Mitglied bringt Aduro sein Know-how im Bereich des fortschrittlichen chemischen Recyclings und des technologischen Fortschritts ein, was für das Erreichen der Ziele der Plastics Division der CIAC von grundlegender Bedeutung ist.

„Wir fühlen uns geehrt, ein Teil der Plastics Division der CIAC zu sein und uns anderen Mitgliedern anzuschließen, die der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und der Bekämpfung des wichtigen Problems der Kunststoffverschmutzung hohe Priorität einräumen“, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies.

„Unsere HydrochemolyticTM-Technologie bietet eine transformative chemische Recyclinglösung, um zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, denen herkömmliche Recyclingtechnologien ausgesetzt sind, und gleichzeitig die Menge des Abfallmaterials zu erhöhen, das auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft recycelt werden kann. Unsere Mitgliedschaft bei der CIAC ermöglicht uns den Austausch mit anderen Branchenführern, die dieselbe Vision teilen, sowie die Teilnahme an wichtigen Diskussionen, die die Zukunft der Kunststoffindustrie vorantreiben. Aduro ist bestrebt, mit anderen Mitgliedern der Plastics Division der CIAC zusammenzuarbeiten, um Kanadas kohlenstoffarme Kunststoffindustrie zu fördern und einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen."