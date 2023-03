NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursturbulenzen in der Bankenbranchen bleiben die Anleger nervös. An der Wall Street schaut man am Donnerstag gespannt nach Europa, wo die Europäische Zentralbank (EZB) kurz nach dem US-Handelsstart ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben wird. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB den Zinssatz trotz unruhiger Märkte erneut um deutliche 0,50 Prozentpunkte anheben wird.

Die Verunsicherung zeigt sich in der schwankenden Erwartung an den Start des Dow Jones Industrial sehr deutlich. Hatte der Broker IG den US-Leitindex am Morgen europäischer Zeit mit über 32 000 Punkten noch im Plus gesehen, taxiert er ihn nun mit 31 782 Punkten 0,3 Prozent im Minus. Trotz der Entspannung im europäischen Bankensektor lag er zwischenzeitlich mit 31 695 Punkten sogar noch etwas tiefer.