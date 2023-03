BOULDER, Colorado, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe , dem weltweit zuverlässigsten System für geschäftliche Flexibilität, kündigte heute zwei neue Vorzeigeprodukte an: SAFe 6.0 und SAFe Studio. SAFe 6.0 ist die neueste Version des Scaled Agile Frameworks, einschließlich Kursen, Zertifizierungen, Werkzeugen und Online-Lernangeboten. SAFe Studio ist die neue Plattform, auf der SAFe-Experten SAFe lernen, üben und verwalten können.

Zwei wichtige Veröffentlichungen von Scaled Agile, Inc. ermöglichen es Unternehmen, den organisatorischen Wandel zu bewältigen, den Wertfluss zu beschleunigen, komplexe Technologien zu integrieren und Teams zu befähigen, ihre Aufgaben hervorragend zu erfüllen

„SAFe ist zum weltweiten Standard für Unternehmen geworden, um Geschäftsfähigkeit im großen Maßstab zu erreichen. Wir nehmen diese Verantwortung ernst und investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung von SAFe, um die neuesten Technologie- und Geschäftstrends zu unterstützen und zu ermöglichen. Diese neuen Veröffentlichungen stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, wie Unternehmen SAFe-Praktiken in die tägliche Arbeit integrieren, die Veränderung festigen und die Vorteile echter Geschäftsfähigkeit erreichen", so Chris James, Geschäftsführer von Scaled Agile.

SAFe 6.0

Scaled Agile Framework

Die Anleitung zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen, denen Organisationen gegenüberstehen, wurde in diesen Schlüsselbereichen weiterentwickelt:

Beschleunigung des Werteflusses für Teams, Agile Release Trains (ARTs), Solution Trains und Portfolios mit acht neuen Flow-Mitteln

Unternehmen mit den Geschäfts- und Technologiemustern auszustatten, die für die Ausweitung von SAFe in der gesamten Organisation erforderlich sind, mit Anleitungen für agile Führungsteams, geschäftsfähige ARTs und agile Geschäftsfunktionen

Weiterentwickelte Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit für wichtige SAFe-Rollen, die ihre Bedeutung in einer agilen Geschäftsumgebung widerspiegeln

Beschleunigung der Einführung neuester Technologien durch Anleitung zur Entwicklung von KI-, Big Data- und Cloud-Funktionen

Bessere Ergebnisse mit erweiterten Anleitungen zu OKRs und verbesserten Tools zur Messung von Kompetenz und Flow.

„Zentral für diese Weiterentwicklung von SAFe ist ein tieferes Verständnis des Flows", so der Schöpfer und Chef-Methodologist von SAFe, Dean Leffingwell. „Mit unserer Fähigkeit, den Flow zu messen, haben wir eine neue und quantitative Grundlage, um zu verstehen, was passiert, wie die Dinge funktionieren und was wir tun können, um es zu verbessern", fügte er hinzu.