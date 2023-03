Das ist gar nicht gut. 

Bereits unsere letzte Kommentierung (vom 11.03.) zur Aktie der Commerzbank überschrieben wir mit „Aktie im Rückwärtsgang“.

Unter dem Eindruck der Ereignisse knickte die Aktie weiter ein, sodass sich das Handelsgeschehen mittlerweile eine Etage tiefer abspielt. Gleichzeitig hat sich das Chartbild nachhaltig eingetrübt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht erlebte die Aktie mit dem Verlust der 11,6 Euro einen ersten Rückschlag. Um das Chartbild nicht nachhaltig einzutrüben, muss die Commerzbank den Rücksetzer spätestens im Bereich von 10,6 Euro zum Stehen bringen. Gelingt dieses nicht, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Kurzum. Für die Commerzbank bricht eine wichtige Phase an. Die Aktie ist in eine Konsolidierung eingetreten und muss nun aufpassen, dass sich daraus nicht noch mehr entwickelt. Um die Aufwärtsambitionen nicht zu gefährden, sollte der Rücksetzer auf 10,6 Euro begrenzt werden. Ein erneuter Vorstoß über die 12 Euro würde die Aufwärtsbewegung hingegen reaktivieren.“

Für die Commerzbank ging es in den letzten Handelstagen ob der Gemengelage weiter gen Süden. Infolge des Rücksetzers musste die Aktie den steilen, kurzfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) sowie die wichtige Unterstützungszone um 10,6 Euro aufgeben.

Aus charttechnischer Sicht scheint eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9,0 Euro unausweichlich. Mit Blick auf die überverkaufte Situation sind Gegenbewegungen der Aktie zwar jederzeit möglich, doch erlangen diese erst Relevanz, sollten sie die Commerzbank über die 10,6 Euro zurückführen.

Kurzum. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist Obacht geboten. Auf der Unterseite droht der Commerzbank weiteres Ungemach und eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9,0 Euro. Weitere potentielle Bewegungsziele auf der Unterseite liegen bei 8,4 Euro und 8,0 Euro. Auf der Oberseite muss es für die Commerzbank zurück über die 10,6 Euro gehen, um die Lage zumindest etwas zu entspannen.