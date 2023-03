"Wir brauchen eine Digitalisierungsoffensive im Gebäudesektor" - Techem CEO Matthias Hartmann zu den verfehlten Klimazielen des Gebäudebereichs (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Der Gebäudesektor verfehlt mit 112 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten das

Klimaziel für 2022 um 4,6 Millionen Tonnen

- Die Emissionsminderungen von minus 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

reichen nicht aus

- Digitalisierungsoffensive im Gebäudebereich ist Grundvoraussetzung für einen

CO2-neutralen, nachhaltigen Immobiliensektor



Das Umweltbundesamt hat im dritten Jahr in Folge die Überschreitung der

zulässigen Jahresemissionsmenge im Gebäudesektor festgestellt. Zwar gingen die

Emissionen um knapp 6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zurück, die Klimaziele

werden damit jedoch erneut verfehlt. Gestiegene Energiepreise sowie ein milder

Winter führten im vergangenen Jahr zu Einsparungen von Energie - insbesondere

aus Erdgas. Dafür stieg der Absatz von leichtem Heizöl um rund 9 Prozent an. Der

Rückgang beim Erdgasverbrauch für Heizwärme und das Sofortprogramm der Politik

mit Klimaschutzmaßnahmen für den Gebäudebereich reichen damit auch 2022 nicht

aus, die erlaubten Emissionsmengen einzuhalten. Insgesamt gelang es Deutschland

dennoch, seine Emissionen seit 1990 um 40,4 Prozent zu reduzieren und 2022 die

Zielwerte des Bundesklimaschutzgesetztes (KSG) zu erreichen.





Matthias Hartmann, CEO bei Techem, sieht akuten Handlungsbedarf und fordertDigitalisierungsoffensive im Gebäudesektor:"Der Klimawandel und das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels bleiben in Zeiten sichüberlagernder Krisen die zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Jahr für Jahrwerden uns die Klimaveränderungen erneut vor Augen geführt. Bis zum Erreichender Klimaziele haben wir noch einen langen Weg vor uns. Vor allem imGebäudesektor. Dieser hat mit 112 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten dasKlimaziel für 2022 erneut deutlich verfehlt. Dabei führt der Weg zurKlimaneutralität jedoch unweigerlich über die Dekarbonisierung desGebäudebereichs. Es gilt daher, den Gebäudesektor in Zukunft noch stärker in denFokus zu rücken und das Tempo hier deutlich anzuziehen.Immobilienbranche als aktiver Akteur der EnergiewendeWichtig ist, dass wir uns innerhalb der Branche nun klar und deutlich fragen,wie die individuelle Neuausrichtung aussehen muss, um Klimaneutralität zuerreichen. Unternehmen sind längst keine passiven Akteure der Klimadebatte mehr,sondern aktive Akteure der Energiewende. Etwa, indem sie ESG-Kriterien und-Maßnahmen im unternehmerischen Handeln verankern oder ihren Unternehmenszweckauf das Erreichen von CO2-Neutralität ausrichten und selbst aktiv werden - ohneauf Verordnungen seitens des Gesetzgebers zu warten.In jedem Fall ist ein hochautomatisierter Gebäudebetrieb, in dem Energieströme