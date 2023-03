Marketing im Ausland So erreichen Maschinenbauer und Industrieunternehmen ihre internationalen Kunden über Social Media (FOTO)

Stuttgart (ots) - Durch die Globalisierung eröffnen sich für

Industrieunternehmen und Maschinenbauer neue ausländische Märkte, auf denen sie

potenzielle Neukunden gewinnen und ihr Wachstum vorantreiben können.

Insbesondere in Asien werden dank Social Media wie WeChat Millionenumsätze

generiert.



"Allerdings sind deutsche Unternehmer oft zu skeptisch und zögern, den Vertrieb

in anderen Ländern digital zu etablieren. Dabei ist es längst üblich, sich

digital zu präsentieren, um von der Konkurrenz abzuheben", so der

Marketing-Profi Robert Kirs. Er hat mit mehr als 150 mittelständischen

Unternehmen zusammengearbeitet und kennt die wirksamsten Methoden, um auf

digitalem Weg wahrgenommen zu werden und internationale Kunden über Social Media

zu erreichen.