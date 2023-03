Mindray revolutioniert die Ultraschallanwendung mit TE Air, dem ersten kabellosen Handultraschallsystem

Shenzhen, China, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Mindray

(https://www.mindray.com/en/) (SZSE: 300760), einer der weltweit führenden

Entwickler und Anbieter von fortschrittlichen medizinischen Geräten und

Lösungen, hat vor Kurzem sein erstes drahtloses, tragbares Ultraschallsystem,

das TE Air, auf den Markt gebracht.



"Das mit den führenden Technologien von Mindray entwickelte TE Air hat einen

historischen Durchbruch in der Bildqualität von tragbaren Ultraschallgeräten

erreicht und professionelle Bildqualität in ein kleines und leichtes drahtloses

System integriert. Seine erstklassige Leistung und drahtlose Portabilität

ermöglichen es Klinikern, jederzeit und überall mit Sicherheit zu

diagnostizieren", so Xujin He, General Manager der Geschäftseinheit für

medizinische Bildgebungssysteme bei Mindray.