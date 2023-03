63 % der Deutschen sind für ein Provisionsverbot - repräsentative Studie (FOTO)

Berlin (ots) -



- Repräsentative Befragung zum Thema Provisionen, Honorare und Bankberatung

ergibt ambivalentes und paradoxes Bild

- Die Deutschen fühlen sich gut beraten - sind es aber nicht

- Sie wollen unabhängige Beratung - bekommen aber keine

- Sie wissen, dass Banken von Provisionen leben - 90 % meinen trotzdem, sie

hätten noch nie für Beratung bezahlt

- Die deutliche Mehrheit ist für ein Provisionsverbot - fast die Hälfte würde

dann aber keine Beratung mehr nutzen



Fragt man die Deutschen, ob und wie sie Bankberatung bezahlen (wollen), was sie

sich bei der Bezahlung von Anlageberatung wünschen und wie die Realität

aussieht, erhält man ein stark ambivalentes Bild. "Es zeigt sich ein mehrfaches

Beratungs-Bezahl-Paradoxon", erklärt Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin

Privatbank. "So wollen die Deutschen unabhängige Beratung, wissen aber, dass und

warum sie keine bekommen. Sie sind für ein Provisionsverbot, möchten dann aber

keine Beratung mehr in Anspruch nehmen. Sie wissen, dass Banken von Provisionen

leben, sind aber davon überzeugt, selbst noch nie für Beratung bezahlt zu

haben."