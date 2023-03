Skoda Auto Group erzielt stabiles Jahresergebnis 2022 trotz zahlreicher Herausforderungen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto Group steigert Umsatz im Jahr 2022 auf mehr

als 21 Milliarden Euro



> Operatives Ergebnis aufgrund finanzieller Belastungen durch den Krieg in der

Ukraine und die Aussetzung der Geschäftsaktivitäten in Russland erheblich

beeinträchtigt



> Umsatzrendite beläuft sich auf 3 Prozent





> Skoda investiert weiter in Zukunftstechnologien: 5,6 Milliarden Euro inE-Mobilität und 700 Millionen Euro in Digitalisierung bis 2027> Umsetzung des Next Level Efficiency+ Programms verläuft planmäßigDie Skoda Auto Group(1) hat im Jahr 2022 weltweit 731.300 Fahrzeuge ausgeliefertund ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18,5 Prozent auf 21 Milliarden Euro(2021: 17,7 Milliarden Euro) gesteigert. Das Marktumfeld blieb aufgrund deranhaltenden Halbleiterknappheit und weiterhin bestehender Lieferkettenproblemesowie eines erheblichen Anstiegs der Rohstoffpreise herausfordernd. DerAutomobilhersteller steuerte wirksam gegen und erzielte ein positives operativesErgebnis in Höhe von 628 Millionen Euro (2021: 1,083 Milliarden Euro; -42 %).Dieses Ergebnis erreichte das Unternehmen trotz finanzieller Belastungenaufgrund der ausgesetzten Geschäftstätigkeiten in Russland. Diese negativenEinflüsse belaufen sich dabei geschätzt auf rund 700 Millionen Euro. Ohne dieseSondereffekte lag die Umsatzrendite knapp über dem Vorjahresniveau von 6,1Prozent, mit Sondereffekten ging sie auf 3,0 Prozent zurück. Trotz der aktuellenHerausforderungen bleibt Skoda finanziell auch weiterhin stabil, treibt dieInternationalisierung des Unternehmens voran und investiert weiter stark inElektromobilität und Digitalisierung.Im Jahr 2022 haben sich verschiedene externe Faktoren auf die Finanzzahlen vonSkoda ausgewirkt. Der starke Anstieg der Rohstoffpreise, die anhaltendeHalbleiterknappheit sowie die finanziellen Belastungen durch den Krieg in derUkraine sorgten für ein äußerst herausforderndes Marktumfeld. Mithilfeeffizienter Gegenmaßnahmen konnte die Skoda Auto Group(1) die finanziellenBelastungen wirksam eindämmen.Die meisten Finanzkennzahlen sind trotz negativer Auswirkungen durch den Kriegin der Ukraine und der Sondereffekte von rund 700 Millionen Euro aufgrund derSituation in Russland weiterhin auf einem stabilen Niveau.Das operative Ergebnis belief sich im zurückliegenden Geschäftsjahr auf 628Millionen Euro, der Umsatz lag 2022 mit 21 Milliarden Euro deutlich über demVorjahr (+18,5 %). Die Umsatzrendite blieb mit 3 Prozent positiv, sankallerdings um 3,1 Prozentpunkte und spiegelte damit die finanziellen Belastungen