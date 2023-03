Via erwirbt Citymapper, um ganzheitliche TransitTech-Lösung weiter auszubauen

NEW YORK, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Via, das weltweit führende Unternehmen im Bereich TransitTech, gibt heute die Übernahme von Citymapper bekannt, dem führenden britischen Unternehmen für Fahrplanauskunft und Verkehrstechnologie. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde von Via beschleunigt die Akquisition von Citymapper die Vision von Via, eine ganzheitliche digitale Infrastruktur für Verkehrssysteme aufzubauen. Während Vias Software es Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben ermöglicht, ihre ÖPNV-Netze effizient zu planen und zu betreiben, gibt Citymapper den Fahrgästen die Möglichkeit, durch intuitiv gestaltete Apps durch das lokale ÖPNV-Netz zu navigieren. Durch die Integration von Citymapper in die bestehende Plattform ist Via in der Lage, alle Elemente eines ÖPNV-Systems zu verbinden und eine einheitliche Lösung für Aufgabenträger, Verkehrsbetriebe und Fahrgäste anzubieten.

Citymapper wurde 2012 gegründet und hat ein branchenführendes Produkt entwickelt, das eine treue und engagierte Nutzerbasis auf der ganzen Welt hat. Mehr als 50 Millionen Nutzer in über 100 Städten nutzen Citymapper, um ihre Fahrten zu planen - mit einer Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, zu Fuß gehen, Radfahren, Rollern, Taxis und anderen lokal verfügbaren Optionen. Die Nutzer können eine Fahrt nach den Kriterien planen, die für sie am wichtigsten sind - Verkehrsmittel, Ankunftszeit, Reisedauer, Kosten etc. Die Citymapper-App hilft dabei, die individuell beste Option auszuwählen und die Fahrt in Echtzeit zu navigieren. Die leistungsstarke Technologie und die Algorithmen von Citymapper, die Daten des öffentlichen Nahverkehrs in Echtzeit einbeziehen und Informationen über Störungen und Verspätungen berücksichtigen, ermöglichen eine einzigartige Fahrtauskunft, die die präzisesten Empfehlungen bietet.

Die Citymapper-Technologie wird nun in die TransitTech-Plattform von Via integriert. Aufgabenträger und Verkehrsbetriebe werden Zugang zu Vias Softwareplattform haben, die es ihnen ermöglicht, ÖPNV-Netze zu planen, die reaktionsschnell und flexibel auf sich schnell ändernde Anforderungen reagieren, intelligente multimodale Verkehrssysteme zu betreiben und Daten zu nutzen, um die Leistung kontinuierlich zu verbessern - jetzt vereint mit einer optimierten Erfahrung für Citymapper Fahrgäste. Nach der Übernahme wird die Citymapper-App weiterhin für die weltweite Nutzerbasis zur Verfügung stehen, und Via geht davon aus, dass die globale Reichweite von Citymapper weiter ausgebaut wird.