Britische Regierung verbietet Tiktok auf Regierungshandys

LONDON (dpa-AFX) - Die konservative britische Regierung will die Social-Media-App Tiktok von Regierungshandys verbannen. "Wir werden Tiktok auf Geräten der Regierung mit sofortiger Wirkung verbieten. Das ist eine vorsorgliche Maßnahme", sagte der zuständige Minister Oliver Dowden am Donnerstag im Unterhaus in London. Tiktok gehört dem aus China stammenden Konzern Bytedance. Im Westen gibt es die Sorge, dass die App zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden missbraucht werden könnte.

Schon jetzt werde Tiktok nur selten innerhalb der Regierung genutzt, fügte Dowden hinzu. "Es ist klar geworden, dass ein Risiko besteht, dass bestimmte Plattformen sensible Regierungsdaten abrufen und verwenden könnten." Künftig soll nur die Nutzung von Apps von einer bestimmten Liste auf den Geräten erlaubt sein. In Einzelfällen sollen Ausnahmen ermöglicht werden können.

Ein Sprecher von Tiktok zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung. Den Verboten lägen "fundamentale Missverständnisse" und geopolitische Entwicklungen zugrunde, hieß es.

Die britische Technologie-Ministerin Michelle Donelan hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Bevölkerung könne Tiktok weiterhin nutzen. Dies sei eine persönliche Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer. Im vergangenen Jahr hatte das britische Parlament bereits seinen Tiktok-Kanal eingestellt./swe/DP/mis