Sprit in norddeutschen Bundesländern am teuersten / Regionale Preisdifferenzen von bis zu zehn Cent (FOTO)

München (ots) - Beim Bezahlen ihrer Tankrechnungen müssen Autofahrerinnen und

Autofahrer derzeit in mehreren norddeutschen Bundesländern deutschlandweit am

tiefsten in die Tasche greifen. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise aller 16 Bundesländer. Danach ist Benzin aktuell in Hamburg am

teuersten, Diesel in Mecklenburg-Vorpommern.



Benzin ist laut ADAC im Saarland am günstigsten, gefolgt von Rheinland-Pfalz auf

Platz zwei. Im kleinsten Flächenland zahlt man für einen Liter Super E10 1,696

Euro und damit 10,2 Cent weniger als in Hamburg (1,798 Euro). Zweitteuerstes

Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern mit einem Durchschnittspreis von 1,784

Euro.