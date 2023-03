BIOVAXYS ERWIRBT UNTERNEHMEN FÜR MANAGEMENT KLINISCHER STUDIEN UND SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG AB

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Vancouver, British Columbia, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - BioVaxysTechnology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder"Unternehmen") gab heute die Übernahme von TAETSoftware Corp ("TAETCo") bekannt.TAETCo ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für das Management klinischerStudien, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung der TechnologieplattformTrial Adverse Events Tracker ("TAET") befasst, einer proprietärenSoftwareanwendung, die es klinischen Studienteilnehmern ermöglicht, Berichteüber unerwünschte Arzneimittelereignisse (Adverse Drug Events, "ADE") inEchtzeit zu erfassen und an Studiensponsoren zu übermitteln. Im Austausch füralle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der TAETCo gab das Unternehmen anTAETCo-Aktionäre 24.500.000 Stammaktien aus, wobei weitere 2.500.000 Stammaktienbei erfolgreichem Testen der Beta-Version der Anwendung fällig werden.Der Trial Adverse Events Tracker ("TAET") ist eine innovative Softwareanwendung,die entwickelt wurde, um die Nachverfolgung von unerwünschten Ereignissenund/oder Nebenwirkungen bei Probanden, die an klinischen Studien teilnehmen, zuverbessern und zu optimieren. TAET bietet den Studienteilnehmern eine sichereund private Verbindung, über die sie die Prüfer sofort über unerwünschteEreignisse informieren können, die in eine Online-Datenbank eingegeben werden,um von den Prüfern der Studie in Echtzeit ausgewertet zu werden. Mit anpassbarenFeldern für ADEs, demografischen Daten der Studienteilnehmer, Krankheitsdatenund anderen studienbezogenen Variablen bietet TAET ein hohes Maß an Flexibilitätbei der Datenaufzeichnung mit dem inhärenten Vorteil der Datenübermittlung inEchtzeit und der Möglichkeit für Studienteilnehmer und Prüfer, sich bei Bedarfgegenseitig direkte Nachrichten zu senden.Die papiergestützte Berichterstattung ist seit Langem die wichtigste Methode zurErfassung von ADEs, kann aber durch unzureichende Berichterstattung, schlechtdokumentierte Berichte und Verzögerungen bei der Berichterstattung eingeschränktsein. Als webbasierte oder mobile App zur Meldung von ADEs bietet TAET einenMehrwert im Vergleich zu herkömmlichen Meldetools. 1 Darüber hinaus beabsichtigtBioVaxys, das Potenzial des Angebots von verblindeten demografischen undKrankheitsdaten für Unternehmen mit Interesse an Analysen im Gesundheitswesenund Data-Mining zu untersuchen.James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: "Durch die Übernahme von TAETCO erhältBioVaxys ein drittes Produkt mit geringem Risiko, das kurzfristig Einnahmengeneriert und unser Kerngeschäft in der Entwicklung von Krebs- undVirusimpfstoffen unterstützt. Neben der Bereitstellung eines kostenpflichtigen