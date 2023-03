Auf Shopping-Tour nach Bankenkollaps: Schlug Warren Buffett bei der BofA zu?

Warren Buffett setzt auf Transparenz: Einerseits mit seinen jährlichen Schreiben an seine Anleger, in denen er seit fast sechzig Jahren preisgibt, was ihn bewegt und wie er etwa über seine Anlagestrategie oder Aktienrückkäufe denkt. Andererseits gewährt er Einblicke in sein Portfolio und legt die Quartals- und Jahreszahlen seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway offen, wozu er als Großanleger auch verpflichtet ist.

Der Börsenaufsicht SEC geht das aber noch nicht weit genug, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Bereits im September 2022 soll sie Buffett und dessen Holding Berkshire Hathaway dazu aufgefordert haben, offenzulegen, wie mit bereits eingegangen Risiken umgegangen werde und wie der Unternehmensvorstand mit künftigen Risiken umzugehen plane.