Geht die Krypto-Rallye weiter? Bitcoin erobert 27.000-Dollar-Marke zurück!

Am Kryptomarkt ging es zuletzt wieder aufwärts. Offenbar hoffen Anleger, dass die US-Notenbank im Zuge der US-Bankenkrise das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln wird. Zudem wirkten sich die jüngsten Maßnahmen zur Stützung des Bankensektors laut Bloomberg positiv auf den Bitcoin aus.

"Jedes Anzeichen von Zinssenkungen sollte Kapital in risikoreichere Anlagen treiben, was wahrscheinlich ausreicht, um mehr institutionelle Anleger in den Kryptomarkt zu locken, unabhängig davon, ob sie die Investitionsthese für Bitcoin verstehen oder daran glauben", so Noelle Acheson, Autorin des Newsletters "Crypto Is Macro Now".