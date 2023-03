WTI lässt 2022er-Tiefs links liegen

Die WTI-Rohöl-Futures (NYMEX: CL) sanken im bisherigen Wochenverlauf um 11,45 % und verzeichneten am Mittwoch ein 15-Monats-Tief. Nach den zweit- und drittgrößten Bankenzusammenbrüchen in den USA seit der Finanzkrise von 2008 ist die Marktstimmung in Panik geraten, da die Krise Befürchtungen über eine mögliche Rezession und eine Verknappung der Ölnachfrage ausgelöst hat.

Wir stellen die Einschätzung der Experten von TRIVE vor.