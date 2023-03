Asahi Investor-Update – Expansion, Wachstumspotenzial und Unterbewertung! Kommt jetzt die Kursexplosion?

Der Trend der Alkoholabstinenz vor allem unter jungen Japanern macht sich nicht nur in den Unternehmenszahlen von Ashahi bemerkbar, sondern ruft sogar die japanische Regierung auf den Plan. Denn ungeachtet der positiven gesundheitlichen Aspekte entgehen dem japanischen Staat somit hohe Einnahmen aus Alkoholsteuern. Diese hat Asahi in der Höhe von rund 23 Prozent gemessen am Gesamtumsatz in den letzten Geschäftsjahren an den Staat abgeführt (Factbook 2022, S. 11). Hinzu kommt eine schrumpfende und alternde japanische Bevölkerung. Für Asahi könnten diese gesellschaftlichen Entwicklungen langfristig sowohl Fluch als auch Segen zugleich sein. Denn die Regierung möchte aus den oben genannten Gründen die japanische Jugend zu erhöhtem Alkoholkonsum animieren . Die Alkoholsteuer könnte somit zur Erhöhung der Staatseinnahmen zweckentfremdet werden. Dennoch erwarte ich eine anhaltend gesundheitsbewusstere Gesellschaft und weiter einen stagnierenden bis leicht sinkenden Alkoholkonsum in Japan.

