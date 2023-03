Frankfurt am Main (ots) - Nahezu alle Anlageklassen haben im Jahr 2022

Kursverluste verzeichnen müssen. Das hat sich auch auf das Pensionsvermögen im

DAX 40 ausgewirkt. Der Zeitwert des Vermögens ist von 299 Mrd. Euro um etwa 50

Mrd. Euro auf etwa 248 Mrd. Euro gesunken.



Gleichzeitig hat es einen enormen Anstieg des Rechnungszinssatzes gegeben,

sodass der bilanzielle Wert der Pensionsverpflichtungen nach IFRS ebenfalls

deutlich abgesackt ist - von 412 Mrd. Euro um gut 100 Mrd. Euro auf etwa 309

Mrd. Euro.





Der Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen, der im Vorjahr mit 72 Prozentbereits einen hohen Stand erreicht hatte, ist damit auf einen neuen Höchststandvon über 80 Prozent angestiegen.Dies sind die Ergebnisse einer Hochrechnung des Beratungsunternehmens Mercer aufBasis der bis zum 16. März 2023 veröffentlichten Geschäftsberichte derDAX-40-Unternehmen.Die Krisen lassen das Pensionsvermögen schmelzenIm Jahr 2022 ist das Pensionsvermögen im DAX 40 (in aktueller Zusammensetzung)von 299 Mrd. Euro um etwa 50 Mrd. Euro auf etwa 248 Mrd. Euro gesunken.Hauptursache hierfür sind die Kursverluste in nahezu allen Anlageklassen.Der Rückgang wurde abgemildert durch die geänderte Zusammensetzung des DAX 40.An vier Stichtagen wurden insgesamt fünf Unternehmen ausgetauscht. Zwei davon,Beiersdorf und Siemens Energy, haben den DAX im März verlassen, wurden aber nochim selben Jahr wieder aufgenommen. Im Ergebnis haben somit Delivery Hero,HelloFresh und Puma den DAX verlassen, während Daimler Truck Holding, HannoverRück und Porsche AG neu aufgenommen wurden. Durch diese Änderungen hat sich dasPensionsvermögen um etwa 6 Mrd. Euro erhöht.Die Zahlungen liegen etwas höher als die neuen Zuwendungen, per Saldo kam esdadurch zu einem Mittelabfluss von etwa 2 Mrd. Euro. Im Ergebnis belaufen sichdie Kursverluste also auf ca. 55 Mrd. Euro oder 18 Prozent.Das Jahr 2022 begann dabei an den Kapitalmärkten zunächst recht positiv,gestützt durch die weitreichenden Aufhebungen der Covid-19-Beschränkungen in denIndustrieländern. Aufgrund sich stabilisierender Lieferketten und einer moderatanziehenden Geldpolitik wurde zu Jahresbeginn noch erwartet, dass sich diebereits erhöhte Inflation schnell wieder normalisieren würde. Ab Ende Februardominierte der Angriff Russlands auf die Ukraine den Rest des Jahres. Die Folgewar ein starker Anstieg der Rohstoffpreise, anhaltende bzw. sich nochverschärfende Lieferkettenprobleme sowie eine enorme geldpolitische Straffungund eine sehr hohe Inflation. Die Wachstumserwartungen sämtlicher