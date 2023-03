Edelmetall bestätigt Abwärtstrend…

… und knickt erneut ein. Nein, für Palladium läuft es derzeit nicht wirklich. Zuletzt gab es zwar ein Aufbäumen in Richtung 1.500+ US-Dollar und damit in Richtung Abwärtstrend, doch ein signifikanter Ausbruch blieb dem Edelmetall versagt. Und so kam es, wie es kommen musste.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (04.03.) zu Palladium hieß es unter anderem „[…] Der Bruch der 1.500 US-Dollar manifestierte sich. Das Edelmetall setzte seinen Weg gen Süden fort und erreichte hierbei den Preisbereich von 1.400 US-Dollar. Ob damit die Korrektur bereits ausgestanden ist, bleibt abzuwarten. Die Dominanz des Abwärtstrends (grün dargestellt) mahnt diesbezüglich zur Vorsicht. Wir hatten in unserer letzten Kommentierung die 1.300 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel auf der Unterseite herausgearbeitet. Solange Palladium unterhalb von 1.500 US-Dollar notiert, bleibt dieses Szenario aktiv. Ohnehin würde erst ein Comeback des Edelmetalls oberhalb von 1.700 US-Dollar die aktuell sehr prekäre Situation entspannen.“

Kurzzeitig wurde es spannend. Palladium setzte zu einem Erholungsversuch an, nahm hierbei die Preisbereich von 1.500 US-Dollar ins Visier. Oberhalb von 1.500 US-Dollar wurde die Luft jedoch zusehends dünner. Zudem traf die Erholung auf den Abwärtstrend (grün dargestellt), der sich wiederum als überaus hartnäckige Nuss erwies.

Mit Erreichen des Abwärtstrends trat Palladium den Rückzug an. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre einer Weichenstellung gleichgekommen. Umso „ärgerlicher“ ist das Scheitern.

Wie könnte es nun weitergehen? Der Rücksetzer hat bereits Fahrt aufgenommen. Der Preisbereich um 1.460 US-Dollar, der sich zuletzt als wichtig herauskristallisierte, wurde unterschritten. Damit öffnet sich nun unweigerlich die Tür in Richtung 1.400 US-Dollar / 1.360 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Die Aufgabenstellung auf der Oberseite bleibt hingegen unverändert klar definiert – Palladium muss über die 1.600 US-Dollar.