Haspa auf gesundem Wachstumskurs

Hamburg (ots) - Im Geschäftsjahr 2022 stand die Hamburger Sparkasse AG (Haspa)

(http://www.haspa.de) ihren 1,5 Mio. Privat- und Geschäftskunden weiter als

verlässlicher Partner zur Seite. Zur Unterstützung ihrer Kunden hat die Haspa

wieder viele Kredite vergeben. Und ihr wurden kräftig zusätzliche Einlagen

anvertraut. Das Jahresergebnis erreichte 45 Mio. Euro (Vorjahr: 20 Mio. Euro).

"Mit unserem regionalen Geschäftsmodell sind wir wieder auf einem gesunden

wirtschaftlichen Wachstumskurs. Wir freuen uns über die gewonnenen Einlagen und

sind froh, mit unseren Kunden nicht länger über negative Zinsen der EZB sprechen

zu müssen. Sparen ist wieder attraktiv. Erfreulich ist, dass auch das

Wertpapiersparen von immer mehr Menschen entdeckt wird. Hier hat die monatliche

Sparleistung um rund ein Viertel zugelegt", sagt Dr. Harald Vogelsang,

Vorstandssprecher der Haspa anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen

Geschäftszahlen für 2022.



Jahresergebnis in herausforderndem Umfeld verbessert





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Haspa hat im Jahr 2022 nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 100 Mio. Eurounter dem Strich ein Jahresergebnis in Höhe von 45 Mio. Euro (Vorjahr: 20 Mio.Euro) erzielt. "Das Ergebnis spiegelt unsere verbesserte Ertragslage wider. AufDauer müssen wir es aber noch deutlich steigern. Denn nur so können wir dasWachstum der Metropolregion und die Transformation für eine nachhaltige Zukunftbegleiten. Es geht zum einen um Investitionen in sichere und moderne digitaleServices. Zum anderen geht es um die kontinuierliche Begleitung desKreditbedarfs für die Investitionen in der Region. Hierfür benötigt eine gesundeBank ein ebenso kontinuierlich wachsendes Eigenkapital aus erwirtschaftetenGewinnen", sagt Vogelsang.Haspa finanziert Zukunftsinvestitionen in der Metropolregion - Kreditvolumenerreicht RekordwertDas Kreditvolumen erhöhte sich von 37,2 Mrd. Euro auf über 38 Mrd. Euro - einPlus von rund 850 Mio. Euro und damit neuer Höchststand. Die Neukreditvergabebetrug in 2022 rund 6,5 Mrd. Euro. "Unsere Kreditvergabe ist eine wichtigeVoraussetzung dafür, dass Unternehmen in der Metropolregion in ihre Zukunftinvestieren und damit Arbeitsplätze schaffen können", sagt Vogelsang. "Hamburgbraucht in den kommenden Jahren Investitionen vor allem in Bildung, denGesundheitssektor, die Infrastruktur, die Digitalisierung und den Klimaschutz.Die Haspa wird dafür sorgen, dass ausreichend Kredite zur Verfügung stehen,damit Hamburg auch in Zukunft eine attraktive und wirtschaftlich erfolgreicheStadt bleibt."In der Existenzgründungsfinanzierung (http://www.haspa.de/startup) wurden mit 63Mio. Euro fast genauso viele Kredite vergeben wie im Rekordjahr 2021 (64 Mio.