Bankensystem bleibt stabil und sicher

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzministerin Janet Yellen hat angesichts der Nervosität an den Aktienmärkten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank betont, dass Amerikas Bankensystem weiterhin stabil und sicher sei. Bankkunden in den USA müssten sich keine Sorgen um ihre Einlagen machen, sagte Yellen am Donnerstag bei einer Kongressanhörung in Washington. "Die Regierung hat entschiedene und energische Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Vertrauen zu erhöhen", so Yellen.

Zur Krise der Schweizer Großbank Credit Suisse sowie Verwicklungen zum US-Finanzsystem und möglichen Folgen für dortige Banken äußerte sich Yellen zunächst nicht konkret. Nach dem Zusammenbruch des Start-up-Finanzierers Silicon Valley Bank - dem größten Kollaps eines US-Geldhauses seit der Finanzkrise 2008 - hatte die US-Regierung am Wochenende mit einer weitreichenden Einlagengarantie versucht, die Lage zu beruhigen. Die Nervosität an den Börsen blieb jedoch hoch./hbr/DP/jha

Die Credit Suisse Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,82 % und einem Kurs von 2,022EUR gehandelt.