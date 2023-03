In unsicheren Zeiten können Dividenden Kurseinbrüche abfedern und das Depot auf lange Sicht stabilisieren. In den zurückliegenden 20 Jahren machten Dividenden mehr als 50% der Wertschöpfung deutscher Aktionäre aus, so eine Erhebung des Flossbach von Storch Research Institute ( FB vom 30.01.2023 ).

Anleger sind auf der Suche nach Sicherheit. Der Fear-and-Green-Index (Angst und Gier) schlägt deutlich in Richtung Angst aus. Auslöser sind die jüngsten Börsenturbulenzen, hervorgerufen durch die Pleite der Silicon Valley Bank. Anleger sehen schon die ersten Parallelen zur Finanzkrise 2008. Dass es so schlimm kommt, glauben wir zwar nicht ( FB vom 13.03.2023 ). Anlagestrategien mit geringen Risiken stehen aber auch bei uns im Fokus.

Aktuell ist ein im Jahresverlauf traditionell guter Zeitpunkt, um sich mit Dividenden-Aktien zu beschäftigen. Denn allmählich beginnt die Hauptversammlungssaison und damit auch die Zeit der Dividendenzahlungen. Und auch in diesem Jahr dürfte die Ausschüttungssumme der Unternehmen erneut steigen. So rechnet die LBBW damit, dass die im DAX gelisteten Konzerne in diesem Jahr rund 54,5 Mrd. Euro an ihre Aktionäre auskehren – rund 8,6% mehr als im Vorjahr.

Folgende Aktien hat der Börsenbrief FUCHS-Kapital jüngst analysiert: