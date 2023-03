Check Point Software Technologies stellt Infinity Global Services für End-to-End-Cyber-Resilienz vor

Redwood City/Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) hat heute Infinity Global Services vorgestellt,

eine allumfassende Sicherheitslösung, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht,

ihre Systeme von der Cloud über das Netzwerk bis hin zum Endpunkt zu stärken.

Der neue Service erweitert die End-to-End-Sicherheitsdienstleistungen von Check

Point in dreißig Bereichen und ermöglicht es Unternehmen, ihre

Cyber-Sicherheitspraktiken und -kontrollen zu verbessern.



Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Weltwirtschaftsforums (https://www.wefor

um.org/press/2023/01/geopolitical-instability-raises-threat-of-catastrophic-cybe

rattack-in-next-two-years) ergab, dass 86 Prozent der Führungskräfte in

Unternehmen davon ausgehen, dass es in den nächsten zwei Jahren zu einem

"weitreichenden, katastrophalen Cyber-Ereignis" kommen wird. Im Durchschnitt

werden Unternehmen jede Woche von mehr als 1100 Cyberangriffen (https://blog.che

ckpoint.com/2023/02/08/check-point-2023-security-report-cyberattacks-reach-an-al

l-time-high-in-response-to-geo-political-conflict-and-the-rise-of-disruption-and

-destruction-malware/) geplagt. Die Infinity Global Services von Check Point

zielen darauf ab, Sicherheitslücken zu schließen, indem sie

End-to-End-Sicherheitsangebote bereitstellen, die Unternehmen dabei helfen,

fortschrittliche Bedrohungen zu verhindern, auf weit verbreitete Angriffe zu

reagieren.