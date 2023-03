Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87820 (0,87243) britische Pfund, 140,18 (139,51) japanische Yen und 0,9820 (0,9727) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1914 Dollar gehandelt. Das waren etwa vier Dollar weniger als am Mittwoch./la/jsl/jha/

Analysten lobten den Zinsschritt der Europäischen Zentralbank: "Die EZB hält Kurs, das ist richtig und gut, denn jedes Zucken wäre ihr als Schwäche ausgelegt worden", schrieb etwa Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Michael Heise, Chefökonom vom Vermögensverwalter HQ Trust ergänzte: "Dass die Europäische Zentralbank trotz der aktuellen Finanzmarktturbulenzen an der im Februar in Aussicht gestellten Zinserhöhung keine Abstriche macht, zeigt, dass sie der Preisstabilität klare Priorität gibt und darin eine unabdingbare Voraussetzung für stetiges Wachstum und stabile Finanzmärkte sieht."

Viele Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die EZB an dem in Aussicht gestellten kräftigen Zinsschritt festhält, trotz der Unsicherheit im Bankensektor nach dem Kollaps mehrerer kleinerer US-Banken und Sorgen um die Schweizer Großbank Credit Suisse . Diese hatten zur Wochenmitte heftige Marktturbulenzen ausgelöst, in deren Folge der Euro um etwa zwei Cent eingebrochen war.

Die Euro-Währungshüter stemmten sich mit der sechsten Zinserhöhung in Folge gegen die nach wie vor hohe Teuerung im gemeinsamen Währungsraum. Die Europäische Zentralbank hob den Leitzins erneut um 0,50 Prozentpunkte an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Kurseinbruch zur Wochenmitte stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0588 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Eurokurs zwar etwas schwanken lassen, unter dem Strich aber tat sich nicht viel. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0595 (Mittwoch: 1,0549) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9438 (0,9480) Euro.

