DIW erwartet große Verluste auch bei einigen deutschen Banken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zinswende wird aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auch Banken in Deutschland belasten. Es sei "sehr wahrscheinlich, dass auch im Euroraum und in Deutschland einige Banken durch den starken Zinsanstieg große Verluste realisieren werden, ähnlich wie in den USA und nun die Credit Suisse in der Schweiz", teilte Institutspräsident Marcel Fratzscher am Donnerstag mit. Hintergrund ist der Kollaps mehrerer kleinerer US-Banken und Sorgen um die Schweizer Großbank.

Aus Fratzschers Sicht gefährden die Zinserhöhungen nicht nur die Finanzstabilität, sondern schwächen auch die Wirtschaft. "Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt", empfahl der Ökonom. Von zu starken Zinserhöhungen gehe nun ein größeres Risiko aus als von zu geringen.