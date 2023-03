Angel Yeast präsentiert auf der Food Ingredients China 2023 die neuesten Produktinnovationen

Shanghai, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Angel Yeast

(https://en.angelyeast.com/) (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller,

wird auf der Food Ingredients China 2023, Asiens führender Fachmesse für

Lebensmittelzusatzstoffe und -zutaten, seine neuesten Hefeinnovationen

vorstellen. Die neuesten Angebote von Angel zielen darauf ab, das Potenzial von

Hefe und Biotechnologie in der Lebensmittelproduktion zu erschließen und

Lebensmittelproduzenten zu ermächtigen, den wachsenden Markt zu erobern.



Die Hefeextrakt-Technologie von Angel Yeast hebt köstliche Fertiggerichte auf

die nächste Ebene





Der jüngste Bericht von Innova Market Insights hebt hervor, dass nach derPandemie mehr als die Hälfte der Käufer bei der Wiederauffüllung ihrerLebensmittelvorräte in China dem Aroma, dem Geschmack und der Gesundheit ihrerLebensmittel Priorität einräumen. Parallel zu diesem Trend ist das chinesischeFertigessen auf dem Vormarsch, mit vorverpackten Gerichten, die komplizierteKochvorgänge vereinfachen und es den Verbrauchern dennoch ermöglichen, Gerichtevoller Geschmack zu genießen.Angel macht sich diesen Trend zunutze und leistet Pionierarbeit bei derEntwicklung von Hefeextrakten, die das Geschmacksprofil von Gewürzmischungen undWürzmitteln verbessern können, um den Lebensmittelgeschmack zu verbessern. Durchdie Nutzung der geschmacksgebenden Eigenschaft von Hefeextrakten hat Angel eineVielzahl von Lösungen für Fertiggerichte entwickelt, die ihnen einen reicherenund volleren Geschmack verleihen. Eines der charakteristischen Produkte, die aufder Messe vorgestellt werden, ist Angeoboost, ein potenter Umami-Hefeextrakt,der von Natur aus reich an Nukleotiden ist und Lebensmitteln einen starkenXian/Umami-Geschmack gibt. Angel hat diese Gewürzlösung, die auf traditionellechinesische Gerichte abgestimmt ist, auf chinesische Geschmacksknospenabgestimmt.Aufwertung von Backwaren mit Hefe PlusAus dem Bericht geht hervor, dass junge Menschen die Führung bei derGeschmacksinnovation übernehmen, während die ältere Generation eher aufKosteneffizienz, Natürlichkeit und gesundheitliche Vorteile setzt. DieLebensmittelhersteller müssen also darüber nachdenken, wie sie eine vielfältigeProduktpalette anbieten können, die den Prioritäten der Kunden gerecht wird. Ausdiesem Grund hat Angel zusammen mit Novozymes die Hefe-Plus-Reihe eingeführt,die mit verschiedenen biologischen Enzympräparaten angereichert ist, um dieErfolgsquote der Gärung zu verbessern und das Kneten des Teigs arbeitssparenderzu gestalten.Eine gesündere Lösung, um den Geschmack und die Textur von Lamian-Nudeln zu