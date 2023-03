Budget-Obergrenze für Kinderärzte fällt weg

BERLIN (dpa-AFX) - Kinderärztinnen und Kinderärzte bekommen ihre Leistungen künftig in voller Höhe bezahlt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag, Kinder- und Jugendärzte zum 1. April komplett aus dem Vergütungssystem mit einem Budgetdeckel herauszunehmen. Bisher werden erbrachte Leistungen nur dann komplett von der Krankenkasse beglichen, wenn eine bestimmte Obergrenze noch nicht erreicht ist. "Das trifft gerade die engagiertesten Kinderärzte am allermeisten", bemängelte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Baehrens. "Deshalb machen wir Schluss mit diesem Budgetdeckel."/ax/DP/nas