Düsseldorf (ots) - Auf dem MWC stellte Huawei neue Lösungen und Produkte für

Cloud Campus 3.0 vor, um Campus-Netzwerke einfacher aufzubauen und ein besseres

Nutzererlebnis zu ermöglichen.



Sieben neue Campus-Produkte, eine intelligente Lösung für sichere

Videokonferenzen sowie die hyperkonvergente Netzwerklösung EasyBranch: Auf dem

Mobile World Congress (MWC) 2023 präsentierte Huawei gleich mehrere Neuheiten

für Campus-Netzwerke. Die neuen Angebote unterstreichen das Engagement von

Huawei, den Kunden mit CloudCampus 3.0 den einfachen Aufbau von

Campus-Netzwerken sowie eine hervorragende Nutzerfahrung zu bieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Zuge der digitalen Transformation verändern sich die Arbeits- undProduktionsbereiche von Unternehmen grundlegend. Ein Trend ist dabei diezunehmende Verschmelzung von Büro- und Produktionsnetzwerken, auch Konvergenzgenannt. Viele Unternehmen, insbesondere in der Fertigungsindustrie, nutzen dieStrategie "Daten in die Cloud, Intelligenz an die Endpunkte" als Standard fürden Aufbau ihres Netzwerks.Des Weiteren migrieren 85 Prozent der Unternehmen ihre IT-Dienste in die Cloud,um durch flexible, skalierbare Cloud-Services ihre Kosten zu senken undeffizienter zu werden. Zugleich wandeln sich die Unternehmensnetze aufgrund dervermehrten Verbreitung von Multimediadiensten wie Audio- und Videokonferenzen zusogenannten Best-Effort-Verbindungen, die schnelle sowie ruckelfreieÜbertragungen ermöglichen.Schnelle Campus-Netze für Produktion, Büro oder FilialenUm diesen Trends gerecht zu werden, hat Huawei auf dem diesjährigen MWC neueProdukte und Lösungen vorgestellt, die auf verschiedene Campus-Szenarienzugeschnitten sind.- Für Office-Campus-Netze präsentierte Huawei den branchenweit ersten Wi-Fi 7Access Point (AP) der Produktlinie AirEngine 8771-X1T zusammen mit CloudEngineS16700, einem Core-Switch der nächsten Generation. Diese Lösung führtUnternehmensnetzwerke in eine neue Ära des vollständig drahtlosen10-Gbit/s-Zugangs und eines 400-Gbit/s-Campus-Cores. Um für optimaleBüroabläufe zu sorgen, hat Huawei mit der weltweit ersten Experience AssuranceCard einen weiteren Meilenstein gesetzt. In Verbindung mit Huawei iMaster NCEund AirEngine Wi-Fi-Produkten schafft die Experience Assurance Card eineEnde-zu-Ende-Lösung für Audio- und Videokonferenzen und eine hervorragendeBenutzererfahrung. Zu den weiteren Vorteilen zählen eine mehr als90-prozentige Genauigkeit bei der Vorhersage von stotternden Videobildernsowie die Lokalisierung von Videoproblemen innerhalb weniger Minuten.- Für Produktionsstandorte stellte Huawei ein einfach aufzubauendesProduktionsnetzwerk vor, das auf der Netzwerk- und Geräteebene sowohl die