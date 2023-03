PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten gab es in Prag. An den übrigen Märkten bestimmten Kursverluste bei Banken- und Ölaktien das Bild, wobei die Warschauer Indizes ihre klaren Verluste bis zum Handelsende wettmachten.

An den Handelsplätzen in Westeuropa dominierten hingegen deutliche Gewinne. Hauptthema war der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hob ihren Leitzins um 0,50 Prozentpunkte an. Der Schritt war an den Finanzmärkten zumeist erwartet worden, auch wenn im Zuge der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor in den vergangenen Tagen vereinzelt Spekulationen auf eine vorsichtigere Gangart der EZB aufgekommen waren.