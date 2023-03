Trotz aller Herausforderungen nahezu im Plan / Geschäftsergebnisse der Wertgarantie Group (FOTO)

Hannover (ots) - "Wir sind als Unternehmensgruppe mit sehr großem Optimismus in

das Jahr 2022 gestartet - in der Planungsannahme, dass uns Corona keine weiteren

Einschränkungen beschert und wir ein relativ normales Jahr im Handel erleben",

blickt Patrick Döring, Vorsitzender des Wertgarantie-Vorstands, auf das

Geschäftsjahr zurück. "Wir hatten die Erwartung, dass nach den turbulenten

Pandemiezeiten eine gewisse Normalität eintritt. Diese Haltung hat sich am 24.

Februar 2022 zerschlagen. Aus weltpolitischen Gründen werden wir lange auf das

Jahr zurückblicken."



Die Auswirkungen des mitten in Europa entfesselten Krieges sind gewaltig, aus

unternehmerischer Sicht spürt man sie auch in der Mitte der Gesellschaft zum

Beispiel beim Thema Konsumzurückhaltung, konkretisiert Patrick Döring. "Für uns

als Unternehmensgruppe ist der wesentliche Punkt, dass wir dennoch sehr gut

durch dieses Jahr gekommen sind."