Movella tritt der Webull Corporate Communications Service Platform bei, um die Kommunikation mit den Aktionären zu verbessern

Henderson, NV / ACCESSWIRE / 16. März 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) („Movella“), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun aktiv an der neuen Webull Corporate Communications Service Platform teilnimmt. Movella begann am 13. Februar 2023 nach der erfolgreichen Fusion mit Pathfinder Acquisition Corp. („Pathfinder“), einer Special Purpose Acquisition Company, mit dem Handel seiner Stammaktien und Optionsscheine am Nasdaq Global Market unter den Tickersymbolen „MVLA“ bzw. „MVLAW“.