Das CDF-Finanzierungsprogramm für den Filmsektor soll lokale und internationale Unternehmen im saudischen Filmsektor stärken

Das Programm steht lokalen und internationalen Unternehmen offen, die imsaudischen Filmsektor tätig sind. Es zielt darauf ab, eine nachhaltige undflorierende saudische Filmindustrie zu fördern, indem es dem Privatsektor dieMöglichkeit gibt, Pakete zu finanzieren, die lokale Inhalte unterstützen undFilmemacher fördern. Diese Pakete richten sich insbesondere an kleine undmittlere Unternehmen in diesem aufstrebenden Sektor, der landesweit zunehmendauf das Interesse von Investoren und Filmfans stößt."Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir uns mit strategischenFinanzinstituten im ganzen Land zusammengeschlossen haben, um Unternehmen, diein der Filmbranche tätig sind, Finanzlösungen zur Verfügung zu stellen, die denFilmsektor stärken, finanzielle Nachhaltigkeit für Filmprojekte schaffen undeine gesunde Marktdynamik ermöglichen", sagte Mohammed Bindayel, Chief ExecutiveOfficer bei CDF. "Wir laden alle Finanz- und Investmentinstitute ein, sichdieser Mission anzuschließen, diesen aufstrebenden Sektor aufzubauen und zustärken."Bindayel fügte hinzu, dass das Programm zwei Finanzierungsinstrumente aktivierenwerde: "Kreditvergabe" und "Investitionen". Während der Veranstaltung stieß derCDF das "Kreditvergabe"-Vehikel an, indem er zwei Vereinbarungen mit seinenFinanzpartnern "Lendo" und "Sukuk Capital" unterzeichnete, umFinanzierungspakete für Unternehmen bereitzustellen, die im saudischenFilmsektor tätig sind. Das "Investment"-Vehikel wird noch in diesem Jahr auf denMarkt kommen.Das Programm wurde als Reaktion auf das wachsende Interesse am Filmsektor imKönigreich ins Leben gerufen. Unternehmen, die im Filmsektor tätig sind, könnensich über die CDF-Website um Fördermittel für ihre Projekte bewerben:https://cdf.gov.sa/film .Der Cultural Development Fund wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, dieKulturlandschaft innerhalb Saudi-Arabiens weiter aufzuwerten. Der Fonds istorganisatorisch mit dem Nationalen Entwicklungsfonds verbunden und wurde imRahmen der Initiativen des Programms für Lebensqualität (Quality of LifeProgram) eingerichtet, um die Entwicklung eines eigenständigen Kultursektors zufördern und zu stärken. Der Fonds unterstützt aktiv eine Vielzahl kulturellerAktivitäten, erleichtert Investitionen und versucht, die Rentabilität desheimischen Kultursektors im Einklang mit der saudischen Vision 2030 zuverbessernFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2034792/Cultural_Development_Fund.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-cdf-finanzierungsprogramm-fur-den-filmsektor-soll-lokale-und-internationale-unternehmen-im-saudischen-filmsektor-starken-301774490.htmlPressekontakt:Yasser Alasitani,yasser.alasitani@traccs.net,+966 (0) 11 293 2077Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165471/5465438OTS: Cultural Development Fund